Директором департамента по общественным связам и молодежной политике в Тюменской области назначена Ирина Широкова

Распоряжение подписал губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня. Фото: Виктория Гаврик

Директором департамента по общественным связам, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области с 1 августа 2023 года назначена Ирина Широкова. Об этом рассказали в региональном правительстве.

Распоряжение подписал губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Напомним, ранее Ирина Широкова занимала пост заместителя директора департамента.

С 2016 года этот департамент возглавлял Павел Белявский, который год назад назначен на должность заместителя губернатора Тюменской области по внутренней политике.