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НовостиПолитика1 августа 2023 9:41

Директором департамента по общественным связам и молодежной политике в Тюменской области назначена Ирина Широкова

Распоряжение подписал губернатор Тюменской области Александр Моор
Серафима Краснова
Распоряжение подписал губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня.

Распоряжение подписал губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня.

Фото: Виктория Гаврик

Директором департамента по общественным связам, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области с 1 августа 2023 года назначена Ирина Широкова. Об этом рассказали в региональном правительстве.

Распоряжение подписал губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Напомним, ранее Ирина Широкова занимала пост заместителя директора департамента.

С 2016 года этот департамент возглавлял Павел Белявский, который год назад назначен на должность заместителя губернатора Тюменской области по внутренней политике.