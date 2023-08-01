Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 августа 2023 8:50

В Тобольске осудили сотрудника предприятия, по вине которого в пожаре погибли два работника

В Тобольске нашли виновного в гибели двух работников на нефтегазохимическом заводе
Серафима Краснова
В Тобольске нашли виновного в гибели двух работников на нефтегазохимическом заводе.

В Тобольске нашли виновного в гибели двух работников на нефтегазохимическом заводе.

Фото: Татьяна Коркина

В Тобольске осудили сотрудника предприятия, который отвечал за промышленную безопасность на заводе. 24 апреля 2022 года в районе 16 часов на время ремонтных работ на участке установки компримирования и газоразделения производства пиролиз на территории предприятия случился пожар.

В результате нарушения требований безопасности произошло возгорание фильтра компрессора этилена. 33-летний работник от полученных травм умер на месте, второй с ожогами был доставлен в больницу, где также скончался.

Суд приговорил специалиста предприятия к двум годам условно с испытательным сроком один год, а также его лишили права занимать должности на опасных производственных объектах в течение одного года.