В Тобольске осудили сотрудника предприятия, по вине которого в пожаре погибли два работника

В Тобольске нашли виновного в гибели двух работников на нефтегазохимическом заводе. Фото: Татьяна Коркина

В Тобольске осудили сотрудника предприятия, который отвечал за промышленную безопасность на заводе. 24 апреля 2022 года в районе 16 часов на время ремонтных работ на участке установки компримирования и газоразделения производства пиролиз на территории предприятия случился пожар.

В результате нарушения требований безопасности произошло возгорание фильтра компрессора этилена. 33-летний работник от полученных травм умер на месте, второй с ожогами был доставлен в больницу, где также скончался.

Суд приговорил специалиста предприятия к двум годам условно с испытательным сроком один год, а также его лишили права занимать должности на опасных производственных объектах в течение одного года.