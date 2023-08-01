Суперлуние 1 августа 2023 года: где и во сколько тюменцы смогут наблюдать уникальное астрологические явление

Фото: группа Старая Башня / ВКонтакте.

Суперлуние – совпадение полнолуния или новолуния с перигеем – это момент наибольшего сближения Луны и Земли. Во время этого явления с Земли можно увидеть лунный диск более крупным, чем обычно. Жители Тюмени 1 августа 2023 увидят такое суперлуние.

В Тюмени одно суперлуние произойдет в ночь с 1 на 2 августа – в 22.00 по местному времени. Второе – 31 августа в районе 5–6 утра. При этом тюменцы заметили огромную луну уже в ночь на 1 августа.

– 4 полнолуния подряд – 3 июля, 1 августа, 31 августа и 29 сентября – могут иметь приставку «супер», так как все они происходят вблизи перигея – момента наибольшего сближения Луны и Земли. Такие серии из 3–4 суперлуний не являются чем-то из ряда вон и происходят каждый год. Например, в прошлом году 4 полнолуния подряд – 16 мая, 14 июня, 13 июля и 12 августа – тоже были «супер». Однако не все суперполнолуния одинаковы. Главные критерии этого явления (которое по-научному называется сизгизией перигея) – это расстояние перигея и близость к нему полнолуния по времени, – рассказали астрономы тюменской обсерватории «Старая башня».

Сегодня жителей города ожидает «Осетровая Луна» – так индейцы Северной Америки называли августовское полнолуние, потому что август считался у них самым удачным временем для ловли осетра. В 10 вечера над юго-восточным горизонтом появится полная оранжево-желтая Луна. Примечательно, что она будет на 8 – 13% больше и ярче, чем обычное полнолуние.

Вблизи горизонта она всегда кажется еще больше, чем на самом деле, из-за «иллюзии Луны», сообщают астрономы. Точка перигея будет достигнута только в среду, 2 августа, в 11 утра. Наблюдать за восходом суперлуны можно невооруженным взглядом из любого места, где открыт юго-западный горизонт, отметили специалисты.