На железной дороге под Тюменью сошли с рельсов и опрокинулись пять грузовых вагонов

Фото: Уральская транспортная прокуратура.

В Тюменской области у Винзилинского завода грузовой поезд сошел с рельсов. Пять вагонов с кирпичами перевернулись на железнодорожных путях. Специалисты выгружают кирпичи, позже пустые вагоны поставят обратно на рельсы.

Устраняют последствия ЧП три крана и экскаваторы, рассказали очевидцы происшествия.

Фото: Уральская транспортная прокуратура.

– Тюменская транспортная прокуратура устанавливает причины и обстоятельства схода грузовых вагонов в Тюменской районе. Предварительно установлено, что вчера, 31 июля, на железнодорожных путях общего пользования произошел сход грузовых вагонов. В результате происшествия никто не пострадал, физические повреждения получили шесть грузовых вагонов и участок пути общего пользования. В настоящее время ведутся восстановительные работы. По итогам проверки прокуратура даст свою оценку о законности исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, – прокомментировал тюменский транспортный прокурор и старший советник юстиции Андрей Конев.

Фото: Уральская транспортная прокуратура.

Ранее мы рассказывали о том, что в Тюмени пассажирский поезд насмерть сбил велосипедиста. Мужчина переходил пути в неположенном месте. Тело обнаружили в 100 метрах от 7-го перегона Тюмень – Войновка.