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НовостиНедвижимость1 августа 2023 7:17

В Тюмени продают недостроенную многоэтажку на 70 лет Октября со скидкой 20 млн рублей

Заявки на участие в аукционе принимаются с 3 августа до 6 сентября 2023 года
Серафима Краснова
Заявки на участие в аукционе принимаются с 3 августа до 6 сентября 2023 года.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 3 августа до 6 сентября 2023 года.

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени выставили на продажу долгострой с 50-процентной скидкой. Заявки на участие в аукционе принимаются с 3 августа до 6 сентября 2023 года, говорится в документации. Недостроенное здание находится по адресу: улица 70 лет Октября, 9, корпус 1.

Сейчас стоимость долгостроя составляет почти 37 миллионов рублей, хотя год назад его пытались продать за 76 миллионов рублей. Готовность здания составляет 50%. Проектируемая площадь – 9 тысяч квадратных метров.

Ранее мы рассказывали, что в центре Тюмени и на ДОКе до 2031 года проведут реновацию. В городе снесут здание у ТРЦ «Вояж» и еще 92 жилых дома в пределах улиц Минская – Комсомольская