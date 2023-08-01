В центре Тюмени и на ДОКе до 2031 года проведут реновацию. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени пройдет реновация на нескольких несмежных участках – в районе ДОКа, а также у торгового центра «Вояж» в центре города. Комплексное развитие территории состоится в пределах улиц Минская – Комсомольская. Под реновацию попадают старые аварийные здания. На эти цели выделено более 210 миллионов рублей. Подрядчик уже определен.

КРТ пройдет в Тюмени в течение 8 лет, до 2031 года. Сносом домов на ДОКе, а также на улицах Минской, Комсомольской и Киевской займется тюменская компания.

– Срок выполнения реновации – восемь лет. Участник отдал за право проведения КРТ 368 миллионов рублей, – говорится в документации.

Напомним, в центре Тюмени и на Доме Обороны до 2025 года проведут реновацию. Под КРТ попали земли в пределах улиц Комбинатской – Полярной – Полевой.