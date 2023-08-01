В Тюмени 28-летний мужчина с ножом обокрал магазин вейпов

Фото: МВД России.

Жуткий случай произошел в одном из тюменских магазинов в центре города. Об этом утверждают полицейские УМВД России. Сообщается, что в супермаркете на Холодильной, что в Центральном округе Тюмени, парень напал с ножом на работника магазина.

Нападение попало на видео. На нем видно, что в помещение зашел молодой человек. Сперва он говорил о чем-то с продавцом, после чего при поднятии руки вытащил из рукава нож и начал ему угрожать. Преступник был в медицинской маске. Он потребовал от работника магазина отдать ему тысячу рублей и четыре электронных курительных устройства.

– Опасаясь за свою жизнь, продавец выполнил все требования налетчика. Получив желаемое, злоумышленник скрылся, – заявили в пресс-службе УМВД России.

Видео оборвалось на моменте, когда злоумышленник покинул помещение магазина.

Не сообщается, когда именно это произошло и как сильно пострадал работник магазина. Сотрудники уголовного розыска в течение часа задержали преступника. Им оказался 28-летний ранее судимый мужчина. Деньги налетчик успел потратить на продукты питания и алкоголь.

Следователи завели на него уголовное дело по статье «Разбой».