Эксперты Общественного штаба по наблюдению за выборами назвали конкурентными предстоящие выборы на территории региона

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Тюменский облизбирком завершил регистрацию кандидатов в губернаторы. На пост губернатора Тюменской области претендуют четыре кандидата – представители политических партий «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду» и КПРФ. Выборы на территории региона будут конкурентными – такую оценку предстоящей избирательной кампании дали общественные наблюдатели и эксперты.

Напомним, что от партии «Единая Россия» на выборы выдвинут Александр Моор. Кандидатов на пост выдвинули также представители других партий: региональное отделение ЛДПР в Тюменской области – Дениса Садовникова, «Справедливая Россия – За правду» - Владимира Пискайкина, отделение КПРФ – Ивана Левченко.

- Выборы – важный этап в жизни нашего региона, – убеждена эксперт, член Общественного штаба по наблюдению за выборами, председатель Общественной палаты Тюмени Ольга Загвязинская. – Выборы будут проходить в конкурентной среде, потому что на пост губернатора выдвинуты четыре кандидата от четырех политических партий. Конкуренция – высокая, поэтому для нас важно на всех этапах осуществлять мониторинг и общественный контроль, чтобы выборы были честными.

Председатель Тюменского регионального отделения Общероссийского общественного движения «Корпус за чистые выборы», член Общественного штаба по наблюдению за выборами Мариана Альмухаметова считает, что участие в выборах губернатора представителей четырех парламентских партий обещает серьезную конкурентную борьбу. Эксперты видят на предстоящих выборах здоровую конкуренцию, дала оценку руководитель регионального отделения.

Напомним, что выборы будут проходить в единый день голосования 10 сентября. В этот день на территории Тюменской области будут проведены выборы губернатора региона, довыборы в Тюменскую областную думу, выборы в Тюменскую городскую Думу, а также выборы депутатов в муниципальных образованиях.