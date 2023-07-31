Тюмень обогнала Санкт-Петербург и Екатеринбург по количеству аварий с самокатами. Фото: Татьяна Коркина

Тюменская область заняла третье место в рейтинге регионов России, где произошло больше всего аварий с электросамокатами. Информацию и цифры за первое полугодие 2023 года представил Научный центр безопасности дорожного движения. Примечательно, что в авариях с электросамокатами в Тюменской области никто не погиб за 2023 год.

— Наибольшее количество ДТП зарегистрировано в городе Москве (238), Пермском крае (68), Тюменской области (66), городе Санкт-Петербурге (64), Омской области (63), Челябинской области (48) и Свердловской области (34), — указано на сайте центра.

Напомним, в сентябре 2022 года на улице Мельникайте в сторону Пермякова самокатчик насмерть сбил пенсионерку. 24-летний Петр Михайлов в районе 17 часов вечера ехал по тротуару проезжей части улицы Дмитрия Менделеева в сторону Мельникайте. Не справился с управлением, он утратил контроль за движением электросамоката, допустил его опрокидывание и вместе с пассажиром упал на пешеходов, двигающихся по тротуару.