Память живет в сердцах потомков: тюменские нефтепроводчики приняли участие в велопробеге, посвященному генералу армии И.И. Федюнинскому

Фото: АО «Транснефть - Сибирь».

Тюменские нефтепроводчики с жителями Тюмени приняли участие в велопробеге, который был посвящен 123-ей годовщине со дня рождения Героя Советского Союза, генерала армии Ивана Ивановича Федюнинского. Каждый год в этот день у памятника легендарного командарма спортсмены и депутаты городской и областной Думы встречаются, чтобы вспомнить подвиги выдающегося земляка и поздравить друг друга с Днём города и Днём Военно-морского флота РФ.

Отсюда и стартует праздничный велопробег. В этом году нефтепроводчики приурочили спортивное мероприятие к 30-летию ПАО «Транснефть».

Фото: АО «Транснефть - Сибирь».

Маршрут пролегал по центральным улицам и достопримечательностям областной столицы. Первой остановкой на пути была стела «Город трудовой доблести». Тут участников приветствовала почетная гостья – бывший несовершеннолетний узник фашистских концлагерей, пенсионер компании Александра Нефёдова. Она пожелала удачи, а представители компании поблагодарили почетного гостя, вручив памятный подарок.

Следующая остановка – у торпедного катера «Комсомолец» в сквере Петра Потапова. Торпедные катера выпускались на Тюменском судостроительном заводе во время Великой Отечественной войны. Завод был единственным предприятием в стране, строившим эти боевые судна.

После возложения цветочной гирлянды был дан старт ещё одной славной традиции нефтетранспортного предприятия. Теперь все памятные, исторические события коллектива компании будут заносить в книгу-энциклопедию предприятия «Летопись магистралей». Первую запись в книге оставили депутат Тюменской областной Думы Юрий Баранчук и заместитель генерального директора АО «Транснефть - Сибирь» Александр Мухортов.

Потом колонна велосипедистов продолжила свой памятный пробег по гостевым улицам города - Мельникайте, Республики и Ямской. Тюменцы приветствовали и поддерживали участников, а автовладельцы уступали дорогу спортсменам.

Фото: АО «Транснефть - Сибирь».

Финишировал велопробег на площади у Вечного огня. Здесь участников встретили коллеги и родные, которые на протяжении всей дистанции следовали за колонной и поддерживали участников.

Примечательно, что в этом пробеге участвовали дети сотрудников нефтетранспортной компании. Они вместе, плечом к плечу с родителями, преодолели дистанцию около 20 километров. Эмоции, поддержка и общее дело сплотили всех. Именно так формируется прочная связь поколений и передаётся память о великих подвигах земляков. Спортсмены возложили цветы к мемориалу, почтили память героев минутой молчания. А после общей фотографией на добрую память торжественно завершили праздничный велопробег.