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НовостиОбщество31 июля 2023 14:14

Банк Уралсиб повысил ставки по накопительным счетам

Фото: ПАО "Уралсиб Банк".

Фото: ПАО "Уралсиб Банк".

Банк Уралсиб повысил ставки по накопительным счетам. Диапазон ставок теперь составляет:

– по накопительному счету с ежемесячным начислением процентов на минимальный остаток – 0,01 – 7,50% годовых.

– по накопительным счетам «На каждый день» с начислением процентов на фактический ежедневный остаток – 0,01 - 9%* годовых.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

* 9% – ставка в рамках акции «Новый клиент», в которой могут участвовать новые клиенты, ранее не имевшие счетов в Банке Уралсиб или открывшие первый счет в Уралсибе не ранее 30 календарных дней до даты открытия накопительного счета «На каждый день». Для новых клиентов максимальная сумма счета для начисления указанных процентов1 500 000 руб. (включительно). На сумму свыше 1 500 000 руб. проценты начисляются по базовой ставке. Подробнее об акции.

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ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15)

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