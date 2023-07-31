В Тюмени открыли движение по съезду на пересечении ул. Мельникайте и обхода

Фото: ГУС Тюменской области.

В Тюмени открыто движение по правоповоротному съезду в районе транспортной развязки на пересечении улицы Мельникайте и обхода. Протяженность съезда – 622 метра, ширина – 5 метров. Новая магистраль позволит автомобилям поворачивать с объездной дороги на Мельникайте, не выезжая на кольцо.

– В рамках объекта переустроено большое количество инженерных сетей. Отдельные слова благодарности представителям Россетей и Межрайгаза, потому что они оперативно реализовали переустройство сетей, что позволило нам закончить объект в срок, – рассказал начальник Управления автомобильных дорог Тюменской области Андрей Ковалев.

Открытие съезда на 30% снизит риск возникновения затора перед кольцом, уверены власти региона.

Напомним, что для пешеходов обустроен тротуар вдоль улицы Мельникайте, который соединяет надземный переход с остановкой общественного транспорта.