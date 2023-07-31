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НовостиОбщество31 июля 2023 12:28

Из Тюмени открыли дополнительные рейсы в столицу Ямала

Авиакомпания «Ямал» запустила восемь дополнительных рейсов Тюмень – Салехард
Серафима Краснова
Авиакомпания «Ямал» запустила восемь дополнительных рейсов Тюмень – Салехард.

Авиакомпания «Ямал» запустила восемь дополнительных рейсов Тюмень – Салехард.

Фото: Татьяна Коркина

Тюменский аэропорт 31 июля 2023 года сообщил, что авиакомпания «Ямал» выполнит как минимум восемь дополнительных рейсов в Салехард. С августа увеличивается также емкость на маршруте Тюмень – Надым. Это сделано для того, чтобы людям было комфортно вернуться из отпусков.

Дополнительные рейсы из Тюмени отправятся в Салехард 24 и 31 августа. Время в небе займет 10 часов 20 минут. Обратно самолеты полетят 26 и 29 августа 2023 года.

Увеличена провозная емкость 15-31 августа на рейсах Тюмень – Надым и Надым – Тюмень.