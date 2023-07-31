Губернатор Александр Моор поблагодарил депутатов думы за поддержку проекта по межвузовскому кампусу в Тюмени

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил депутатов областной думы за поддержку проекта концессионного соглашения по межвузовскому кампусу в Тюмени. Создание студенческого пространства профинансируется на 50% из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Наука и университеты».

– Это инвестиции в будущее. В рамках нацпроекта «Наука и университеты» мы построим новую образовательную среду, которая поможет нам конкурировать за студентов с ведущими вузами страны. Кроме этого, областная столица получит общественное пространство для всех, – отметил глава региона.

Строительство важного для региона объекта никак не затронет территорию лесопарка имени Ю. А. Гагарина, подчеркнул губернатор.

Напомним, что проект кампуса предусматривает строительство 10 объектов общей площадью свыше 167 тысяч квадратных метров, в том числе учебно-лабораторного комплекса, технопарка, центра поддержки и развития талантливой молодежи, конгресс-центра, спортивного комплекса, общежитий на 5 тысяч мест и гостиницы на 120 мест.