В Тюмени 5 августа перекроют улицу Лесопарковую для проведения велогонки-критериум

В Тюмени на день перекроют популярную улицу. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени перекроют улицу Лесопарковую для проведения велогонки-критериум. В связи с проведением спортивного мероприятия 5 августа на период с 8 до 15 часов дорожники перекроют движение транспортных средств по автомобильной дороге на участке от дома № 15 до пересечения с улицей Домостроителей.

– Схемы объезда: ул. Казачьи Луга, ул. Западносибирская, – рассказали в администрации города.

Обращаясь к автомобилистам, власти просят участников дорожного движения обращать внимание на знаки, заранее планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения РФ.