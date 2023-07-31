В Тобольске определены самые маленькие чемпионы

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

Малыши от 6 месяцев до 2 лет ставили рекорды в «Чемпионате ползунков».

Первые в своей жизни награды получили десятимесячный Алеев Адиль, Ишимцева Анастасия (1 год и 1 месяц) и Поташенко Анастасия (1 год и 10 месяцев). Они быстрее всех проползли дистанцию в 10 метров.

По традиции организаторы отметили и наградили самого маленького участника соревнований. Им стал Каптелов Роман, которому неделю назад исполнилось 6 месяцев.

– На таких соревнованиях в первую очередь я хочу отметить и поблагодарить родителей. Ведь именно их активная жизненная позиция и позитивный настрой становятся лучшим примером для детей, – отметила Елена Кашкарова, руководитель семейного проекта «Создавая будущее».

Сотые доли секунды решили исход нескольких заездов у спортсменов постарше на «Гонках на толокарах». Дети от двух до пяти лет преодолевали дистанцию в 25 метров на машинках-каталках.

Самому маленькому участнику соревнования Лопоше Роману две недели назад исполнилось 2 года.

– На «Гонках» ребятишки уже постарше, и мальчишки физически более активны в этом возрасте. Поэтому мы делаем отдельные заезды, фиксацию времени и награждения у девочек и мальчиков, – уточняет Елена Кашкарова.

Победителями «Гонок на толокарах» стали: в группе с 2 до 3 лет – Пальянова Анна и Эйзенбраун Кирилл, в группе с 3 до 4 лет – Губарева Полина и Бакиев Саид, в группе с 4 до 5 лет – Сидоренко Лиза и Окмянский Михаил.

Кроме того, весь день для родителей маленьких спортсменов в холле спортивного комплекса «Центральный» проходили индивидуальные консультации специалистов. Среди них были представители Социального фонда России, департамента по образованию, управления социальной защиты, педиатр, психолог-логопед.