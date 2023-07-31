Банк Уралсиб в Тюмени провел кулинарный мастер-класс для резидентов бизнес-клуба

Фото: Марина Жох.

Банк Уралсиб в Тюмени организовал мастер-класс для резидентов бизнес-клуба «Перспектива». В кулинарной студии «Соседский центр Видный» представители бизнес сообщества Тюмени смогли узнать секреты создания разных блюд и приготовить их своими руками.

Под руководством опытных шеф-поваров гости окунулись в атмосферу совместного процесса приготовления еды. Ему предшествовала небольшая информационная часть, в ходе которой сотрудники Уралсиба рассказали об изменениях на банковском рынке, а также ответили на вопросы участников.

– Цель нашего мероприятия – познакомить наших клиентов друг с другом, дать им возможность в процессе увлекательного дела пообщаться, обменяться информацией, а заодно отвлечься от повседневных забот и дел. Представители банка, со своей стороны, смогли в неформальной обстановке предоставить дополнительную информацию о продуктах и услугах Уралсиба и поближе узнать своих клиентов, – отметила Елена Кукк, территориальный директор ЧТД Банка Уралсиб.

Мероприятие состоялось в рамках бизнес-клуба «Перспектива», который уже работает в 30 городах России. Его резидентами могут стать клиенты Банка Уралсиб с подтвержденным годовым оборотом от 125 млн рублей, готовые делиться с единомышленниками своим опытом и кейсами и заинтересованные в новых рынках для своего бизнеса.

Бизнес-клуб «Перспектива» – это пространство для развития бизнеса и личностного роста премиальных клиентов Банка Уралсиб. Его миссия – помогать предпринимателям увеличивать прибыль и осваивать новые компетенции для развития своего бизнеса. Резидентам клуба банк предлагает бизнес-встречи с экспертами, новые знакомства с партнерами, обмен опытом и знаниями, общение с единомышленниками и многое другое.

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