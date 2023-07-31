Испугались грохота фейерверков: в Тюмени массово ищут пропавших собак

Фото: группа «Тюмень | Pet911.ru пропала найдена собака кошка» / ВКонтакте.

Увы, сбылся прогноз зоозащитников, данный исходя из многолетнего опыта. Несмотря на предупреждения зооволонтеров о том, что гулять с собаками в праздничную ночь в честь Дня города и брать их с собой на прогулки во время салютов и гуляний – плохая идея, тюменцы все же поступали по-своему.

В результате в соцсети появились многочисленные сообщения о пропаже и находке потерявшихся животных в самых разных частях города – на Широтной, Ленина, Ватутина, Депутатской и на других центральных улицах города.

«Девочка-шпиц испугалась салютов и побежала от нас в толпу. Искали до утра по всему городу. У ребенка истерика, собачка на лечении и особом питании, так как больна. К нашедшим просьба вернуть за вознаграждение. Имя хозяина: Анна. Телефон: +7-905-826-44-45. Адрес: улица Ленина, 43, Тюмень», – указано в одном из обращений тюменцев.

Кроме того, жители разыскивают самоеда, йоркширского терьера, лайку, таксу, той-терьера и щенка австралийской гончей.

В обращениях горожан при этом указано, что животные убежали под залпы салютов.