Запустить движение по путепроводу на Обходе в Тюмени власти планируют к началу учебного года

Фото: Главное управление строительства Тюменской области.

В Тюмени завершен четвертый этап ремонта путепровода на Обходе города. Магистраль откроют к началу учебного года. Ремонт проходит в рамках нацпроекта. Идут работы на путепроводе через Транссиб в районе Авторемонтной. Специалисты обновили основание пролетов, слои гидроизоляции и асфальтного покрытия правой полосы проезжей части в направлении по Ямской.

Сейчас идет ремонт на центральной части. Работы стартовали в мае 2023 года. Подрядная организация уже полностью отремонтировала участок по направлению в сторону Московского тракта.

- При ремонте применяется новейшая технология монтажа деформационных швов. Они выполняются из полиуретана. В основе конструкции — металлический каркас. Такая технология по прочности не уступает металлическим швам, но значительно повышает комфорт проезда по мосту, - рассказали в пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области.

Напомним, подрядчик уложил деформационные швы на путепроводе на обходе города Тюмени.