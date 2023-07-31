Житель Тюменской области получил 240 часов обязательных работ и 50 тысяч рублей штрафа за интим с 15-летней

Тюменца наказали за секс с 15-летней девочкой. Фото: Татьяна Коркина

22-летнего тюменца наказали за секс с 15-летней девочкой. Пара познакомилась в соцсети и начала встречаться. С января по сентябрь 2022 года у них были интимные отношения, хотя парень знал, что девушке нет 16 лет, сообщили в пресс-службе судов.

Следователям девочка рассказала, что мужчина знал, сколько ей лет, но между ними было обоюдное чувство. Это продолжалось до 7 сентября 2022 года, когда о сексуальной близости молодых людей сообщили в полицию.

На парня возбудили уголовное дело за половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, по части 1 статьи 134 Уголовного кодекса.

– На судебном заседании подсудимый вину в совершенном преступлении признал, чистосердечно раскаялся. Дело рассматривалось в особом порядке. Гражданин ранее не судим, по месту жительства характеризуется удовлетворительно. По делу заявлен гражданский иск, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Суд назначил молодому человеку наказание в виде 240 часов обязательных работ, а также он должен выплатить компенсацию морального вреда на сумму свыше 50 тысяч рублей.