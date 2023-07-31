Почти 350 домов в Тюмени надолго останутся без горячей воды – адреса Фото: Виктория Гаврик

Сегодня, 31 июля 2023 года, стартует завершающая волна плановых летних двухнедельных отключений горячей воды со стороны УСТЭК. Согласно утвержденному плану, на период с 31 июля по 13 августа 2023 года горячее водоснабжение прервется в 353 домах, расположенных, по подсчетам «КП», на 40 улицах.

Фактически под отключение подпадает территория Центрального округа и Калининский район. Наиболее значительное число домов, остающихся без горячей воды, можно заметить на улицах 50 лет ВЛКСМ, Мориса Тореза, Малыгина, Шиллера, Максима Горького, Мельничная, Салтыкова-Щедрина, Седова, Холодильная, в проезде Геологоразведчиков,на улицах Республики, Тульская, Минская, Киевская, Мельникайте, Вокзальная и Первомайская.

С полным списком домов можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, что отключения горячей воды в текущем сезоне стартовали 15 мая 2023 года.