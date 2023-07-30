В Голышманово живет юный бизнесмен и фермер Фото: Юлия Кучеренко

В Голышманово четырнадцатилетний Саша Сотников из поселка Голышманово стал индивидуальным предпринимателем. Теперь он самый молодой бизнесмен в нашем регионе.

Его родители, Сергей и Светлана, оформили нотариально заверенное согласие на регистрацию сына в качестве индивидуального предпринимателя и помогли выбрать налоговый режим: предпочли налог на профессиональный доход. В июне мальчик прошел тренинг «Азбука предпринимателя» от Инвестиционного агентства Тюменской области. Мальчик хочет защитить свой проект и побороться за грант для молодых бизнесменов, сообщает tmn.aif.ru.

На средства гранта он собирается увеличить поголовье бычков, которых он выращивает с 11 лет. На первые деньги от продажи бычков Саша купил себе компьютер – исполнил мечту.

Сейчас юный фермер заготавливает корма для животных. А на свое 14-летие он подарил себе «Москвич-407» 1958 года выпуска и потихоньку восстанавливает свой раритетный автомобиль. В этом ему помогают дед и отец.