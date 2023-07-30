В селе Усть-Ламенка Голышмановского округа прокладывают новую водопроводную ветку

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Шесть миллионов рублей потратят на строительство новой водопроводной ветки в селе Усть-Ламенка Голышмановского округа. Об этом пишет «Мегатюмень».

Работы проводят по контракту, заключенному муниципальной администрацией с региональным департаментом гражданской защиты и пожарной безопасности.

– Новая противопожарная водопроводная ветка в селе Усть-Ламенка пролегает от водонапорной башни до пожарного гидранта. Сотрудники МЧС пользуются им при тушении пожаров. Подведут воду в местный пожарный пост, чтобы оперативнее закачивать воду в боевые машины в случае чрезвычайных ситуаций. Ещё одна задача, которую мы преследуем, выполняя эти работы, – улучшить качество водоснабжения для населения. В перспективе подключим к этой сети жилые дома, школу и детский сад, – рассказал председатель комитета ЖКХ и благоустройства Голышмановского округа Александр Чирков.

Коммунальщики укладывают трубы диаметром почти вдвое больше прежних, что обеспечит стабильную подачу воды.