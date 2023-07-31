В Тюменскую область посреди зноя нагрянут дожди и грозы

Фото: Главное управление МЧС России по Тюменской области.

О противоречивых погодных условиях, в которые Тюменская область погрузится в первую половину наступающей недели, с 31 июля по 2 августа 2023 года, гласит прогноз погоды Гисметео. С одной стороны, синоптики обещают новый виток жары, однако при этом прогнозируют и обстоятельства, от которых многим жителям региона хотелось бы укрыться в помещении.

Так, понедельник, 31 июля 2023 года, открывается температурой +16...+24 градуса. При этом в ночные часы ожидается небольшой дождь, а в отдельных районах – туман. На день также прогнозируются кратковременные дожди, местами «дополненные» грозами.

По данным Обь-Иртышского УГМС, температура в указанный день максимально поднимется до +27 градусов. Существенных изменений в погоде на территории Тюменской области синоптики не обещают и на первый день августа 2023 года. В прогнозе также присутствуют ночные дожди и туман в части районов, а после – дневные дожди с грозами.