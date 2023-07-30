Школьники Тюмени посетили музеи Ишима, разнообразив свои летние каникулы

Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова

Музеи Ишима помогают сделать каникулы тюменцев интересными и полезными. В детских пришкольных лагерях города Ишима помогают сотрудники музейного комплекса имени П.П. Ершова. Отдыхающие на третьей смене пришкольных лагерей участвуют в культурно-развлекательных мероприятиях ишимских музеев самого разного характера.

- Городские лабиринты" и "Форт Музей".А еще ребята ездили на экскурсию в Ишимский авиационно-спортивный клуб "Первым делом самолеты" и участвовали в мастер-классах "Тканые животинки", "Фетровое ассорти", "Зентагл", роспись тематических рошек и лепка из полимерной глины. А недавно группа детей приняли активное участие в квесте «Городские лабиринты - говорится в сообщении Ишимского музейного комплекса имени П.П.Ершова.

Ребята уже успели познакомились с историей города, побывали в исторической части города. Ребята хорошо справились и с испытаниями, с загадками и головоломками, получив заслуженные сладкие призы