Тюменцы узнали, как сохранить дружбу на долгие годы

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О том, как сохранить дружбу на долгие годы посоветовала ведущий психолог Регионального центра «Семья» Елена Подгорная. Ее советы приводит Тюменская область сегодня.

Она считает, что дружба – это близкие устойчивые отношения, основанные на доверие, симпатии, привязанности, общих интересах. Это определение дают психологи, подчеркивая, что существуют разные формы проявления дружбы на основе психологических потребностей того или иного человека.

Психолог считает, что дружба предусматривает взаимный интерес, а это изначально объединяет людей. Люди сами выбирают тех, с кем сближаться, основываясь на внутренних потребностях. Для поддержания дружеских отношений есть необходимость проявляться: встречаться, созваниваться, слушать и принимать несовершенство другого – все это требует времени и участия в жизни товарища. При таком формате общений человек может быть заинтересован сам или получить опыт для себя.