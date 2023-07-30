В Тюменской области увеличился оборот оптовой торговли Фото: Юлия Кучеренко

В Тюменской области растет оборот оптовой торговли. Регион лидирует по динамике оптовой торговли в УрФО, находясь в первой десятке федерального списка.

По данным Вслух.ру, в январе-мае 2023 года общий объем превысил 466 млрд 704,7 млн рублей. Это на 37,8% больше, чем в тот же период прошлого года. В Уральском федеральном округе Югра по динамике немного уступает Челябинская область, где оборот увеличился 37%. В ХМАО-Югре — 13,7%, в Свердловской области — 1,1%. Отрицательные индексы в Курганской области (95,7%) и ЯНАО (78,7%).

В целом по России он составил 97%. Тюменская область — на шестом месте федерального рейтинга. Лидируют Северная Осетия — Алания (здесь и далее индекс - 174,5%), Архангельская с учетом Ненецкого автономного округа (170,9%), Астраханская (150,8%), Липецкая (146,3%), Амурская (141%) области.

Как передает Росстат, за пять месяцев в России оборот оптовой торговли составил 50 трлн 108 млрд рублей, в УрФО — 4 трлн 142 млрд 698,3 млн рублей. В Тюменской «матрешки» - юга области, ХМАО и ЯНАО - пришлось 1 трлн 174 млрд 375,6 млн рублей.