Тюменцам рассказали, как как организовать уборку берегов рек и озер Тюменской области

Фото: Всероссийская акция «Вода России»

Эковолонтерам рассказали, как организовать уборку берегов рек и озер Тюменской области.

25 тысяч человек запустили на своих устройствах новое приложение в ВКонтакте в рамках Всероссийской акции «Вода России». Об этом сообщает Тюменская линия, со ссылкой на пресс-службу Минприроды.

Приложение помогает эковолонтерам проводить акции по уборке берегов водоемов страны.

Приложение призвано увеличить число экоакций и их участников. За помощь природе волонтерам будут начисляться баллы, которые можно обменять на дипломы и сувениры от Минприроды.

Со временем функционал приложения пополнится акцией «Вода России», которая проводится в 89 регионах России по инициативе Минприроды России и Росводресурсов.