Тюменцам рассказали, как подольше сохранить ягоды, фрукты и овощи свежими Фото: Юлия Кучеренко

Тюменцам рассказали, как подольше сохранить ягоды, фрукты и овощи свежими. tmn.aif.ru советует не мыть овощи и фрукты перед тем, как отправить их в холодильник.

- Клубнику, малину, ежевику и чернику нельзя мыть и складывать большое количество в один лоток. Ягоды очень нежные, и шкурка у них тоже мягкая. При мытье вы повреждаете их, вытекает сок и они попросту скисают. Если же хранить их в небольших лоточках в один слой, они продержатся гораздо дольше, - рассказывает дачница Мария Нильская.

Как считает специалист, морковь, зелёный лук, редис, горох и капусту нельзя мыть, а хранить их лучше в пластиковом пакете. А спаржу лучше держать в воде, как цветы. Свёклу, дыню, вишню, виноград, цуккини, шпинат и сельдерей советуют хранить в холодильнике, складывая в бумажный или пластиковый пакеты. А ели овощи или фрукты все же вымыли, то лучше их просушить, иначе может появиться плесень, а это не очень хорошо для других продуктов и здоровья потребителя. Яблоки, бананы, томаты, огурцы, апельсины, гранат, арбуз и хурму хранят прямо на кухонном столе. Чеснок, лук, картофель и тыкву рекомендуют хранить в темном и прохладном месте.