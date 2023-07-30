Шестилетний мальчик попал под колеса иномарки, пытаясь перебежать дорогу в центре Тюмени

Фото: ГИБДД Тюменской области

Два мальчика вчера, 29 июля, перебегали дорогу по улице 50 лет Октября, в районе пересечения с Профсоюзной улицей. Перебегали они дорогу вне пешеходного перехода и один ребенок угодил под колеса автомобиля «Форд». Об этом рассказали в областной Госавтоинспекции.

В ДТП пострадал шестилетний мальчик, а второй девятилетний школьник не пострадал. Обстоятельства выясняются.

Фото: ГИБДД Тюменской области

Напомним, ранее «Комсомольская правда - Тюмень» писала о том, что житель Тюмени попал в больницу после попытки перебежать дорогу на Московском тракте. Перебегавшего проезжую часть на скорости сбила иномарка.