В Тюмени пройдут бесплатные театральные мастер-классы

Фото: Молодежный театральный центр "Космос"

В Молодежном театральном центре «Космос» 5 и 19 августа пройдут бесплатные театральные мастер-классы в рамках театральной школы «Теплица». Зарегистрироваться на мастер-классы можно до 30 июля, по ссылке в группе МТЦ «Космос» ВКонтакте.

Тюменцев приглашают 5 августа в 18:00 на интерактивную лекцию по сценическому свету «Свет в конце кулис» от руководителя технического отдела «Космоса» Ивана Петрова. А 19 августа в 11:00 пройдет лекция «Почему театр кукол - это не только для детей» от студентки театроведческого факультета РГИСИ и руководителя медиаотдела «Космоса» Лидии Фрицлер.

- Школа «Теплица» - это масштабный проект, созданный для того, чтобы у тюменцев появилось как можно больше возможностей для творческого самовыражения и просвещения. Все события «Теплицы» будут бесплатными, — рассказала исполняющая обязанности руководителя «Космоса» Оксана Сысоева.

На этом открытые образовательные лекции и мастер-классы в театральной школе «Теплица» не закончатся, они продлятся до конца декабря, сообщает Мегатюмень.