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НовостиДом. Семья30 июля 2023 7:47

Тюменцам рассказали, чем подкормить землянику после плодоношения

Важна подкормка каждого куста
Виктория Терина
Тюменцам рассказали, чем подкормить землянику после плодоношения

Тюменцам рассказали, чем подкормить землянику после плодоношения

Фото: Юлия Кучеренко

Тюменцам рассказали, чем подкормить землянику после плодоношения. Советы опытной дачницы Нины Щербаковой приводит «Тюменская область сегодня».

- Если саженцам 2 и более лет, либо растения были сильно поражены вредителями (трипсами или клещами), то сразу же после плодоношения следует аккуратно состричь старую листву, оставив свежие листья в серединке куста. С этой процедурой запаздывать нельзя, чтобы болезни и вредители, появившиеся за сезон не перешли на новую молодую листву, - делится дачница.

Необходимо убрать все сорняки и опавшую листву, чтобы не допустить распространения возбудителей заболеваний. Старую листву лучше сжечь или уничтожить другим способом.

После уборки листьев нужно взрыхлить и немного окучить посадки для присыпания формирующихся придаточных корней.

Важна подкормка каждого куста, для нее можно использовать комплексное минеральное удобрение с микроэлементами, из серии «Ягодное». Если молодые листики отрастают мелкими и пупырчатыми, то это может говорить о нехватке кальция. Им необходимо подкормить растения в виде раствора Кальциевой селитры.