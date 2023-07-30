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НовостиОбщество30 июля 2023 6:37

Дети из Ямала, отдыхающие в Тюмени, получат в подарок комиксы по книге ненецкой писательницы

Экземпляры графического романа передадут во все детские оздоровительные лагеря Тюменской области
Виктория Терина
Фото: Тюменская областная Дума

Фото: Тюменская областная Дума

Комиксы по книге Анны Неркаги «Анико из рода Ного» подарят отдыхающим в Тюмени ямальским детям. Об этом сообщает Тюменская линия со ссылкой на Тюменскую облдуму.

Экземпляры графического романа передадут во все детские оздоровительные лагеря Тюменской области и Краснодарского края, где будут отдыхать ямальские дети. Подростки смогут не только отдохнуть в оздоровительном лагере "Серебряный бор", погулять на свежем воздухе, но и получить новые навыки и знания во время летних каникул.

Над проектом целый год кропотливо работала тюменская художница Полина Сайфуллина. Графический создавался так, чтобы подробно показать культурные особенности, не ошибиться в деталях. Книгу издали в мае 2023 года.