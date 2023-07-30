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НовостиПроисшествия30 июля 2023 5:25

После пожара в частном доме в Тюменской области нашли обугленное тело человека

Из-за неосторожного обращения с огнем в Тюменской области сгорел человек
Виктория Терина
Фото: скриншот из видео ГУ МЧС России по Тюменской области

Фото: скриншот из видео ГУ МЧС России по Тюменской области

Прошедшим вечером, 29 июля, произошла страшная трагедия в тюменском поселке Маслянский Сладковского района. Сгорел дом, а после тушения пожара нашли обугленное человеческое тело. О том, что произошло рассказали в ГУ МЧС России по Тюменской области.\

- 29 июля в шестом часу вечера поступило сообщение о пожаре жилого дома и хозяйственных построек по адресу: Сладковский район, п. Маслянский, ул. Кустарная. Для ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 10 сотрудников пожарно-спасательных подразделений. На пожаре погиб один человек - рассказали в МЧС.

Сейчас во всех деталях произошедшего разбираются специалисты. В МЧС считают, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.