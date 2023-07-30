Сегодня вузы Тюмени опубликуют первые приказы о зачислении первокурсников

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Сегодня вузы опубликуют первые приказы о зачислении первокурсников. Абитуриенты, поступающие в учебные заведения Тюмени, могут посмотреть информацию на официальных сайтах. В числе приоритетных к зачислению будут победители олимпиад, чемпионы, дети участников СВО, дети героев РФ, инвалиды и сироты.

Приоритетное зачисление предусмотрено для поступающих без вступительных испытаний, в рамках особой, отдельной, целевой квот, объясняет «Вслух.ру». Далее последует основное зачисление. Стоит отметить, что абитуриенты должны успеть до 3 августа предоставить оригиналы аттестатов в приемные комиссии вузов, где в итоге намерены учиться. Конкурсные списки, чтобы оценить свое поступление на бюджет, есть также на официальных сайтах. Искать нужно по номеру СНИЛСа.

Приказы о зачислении основной волны будут опубликованы с 4 до 9 августа на официальных сайтах. В вузы Тюменской области на бюджетные места смогут поступить более 7 тысяч человек.