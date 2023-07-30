Фото: Федерация бокса Тюменской области

Тюменский спортсмен рассказал о пользе боксерских упражнений, их может выполнить даже ребенок.

Тюменский спортсмен и тренер по боксу Павел Кеплер рассказал о пользе боксерских упражнений. Самые известные среди них - прямые удары и уклоны. Они просты в исполнении как для взрослого, так и для ребенка. Также он добавил, что не обязательно холить на бокс, чтобы их включать в свои регулярные занятия спортом.

- Отрабатывая прямые удары и уклоны, человек улучшает координацию движений. Поскольку я еще и тренер, мне часто приходится сталкиваться с тем, что у многих как раз с этим проблема, - говорит Павел.

Также он отметил и пользу утренней зарядки для организма.

- Я в спорте уже 18 лет и считаю, что лишними зарядки точно не бывают. Они заряжают энергией на целый день и поднимают спортивный дух. Ну, и для здоровья полезны. По себе знаю, стоит только позаниматься, как настроение улучшается, - поделился спортсмен.

Он добавил, что оптимальное количество тренировок в неделю – три раза. Только в этом случае будет эффект, если человек хочет быть в тонусе, улучшить здоровье и подкачать тело.