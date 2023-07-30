В Голышманово больше 9 тысяч женщин прошли обследование груди Фото: Татьяна Коркина

Более 9тыся жительниц Голышмановского округа прошли маммографию. Это важный скрининговый тест, помогающий определить рак молочной железы на ранней стадии. Так за шесть месяцев текущего года в кабинет маммографии Областной больницы №11 в поселке Голышманово побывало около 7 тысяч женщин. Еще свыше двух тысяч сельчанок смогли пройти обследование в передвижном маммографическом комплексе.

- Маммография остается эффективным методом диагностики и играет ключевую роль в выявлении злокачественных опухолей груди на ранних стадиях. Проведение, в том числе и выездных мероприятий такого рода позволяет донести до населения важность заботы о здоровье груди и повысить осведомленность о возможностях раннего обнаружения и успешного лечения рака молочной железы, - рассказал главный врач областной больницы Алексей Белов.

Исследование проводят профессиональные врачи и медицинский персонал, используя современные цифровые технологии. Процедура безопасна и обладает высокой точностью. Раннее обнаружение злокачественных опухолей важно для успешного лечения и повышения шансов на выздоровление.