В Тюменской области 30 июля нет действующих лесных пожаров

В Тюменской области ситуация с природными пожарами остается стабильной Фото: Юлия Кучеренко

В Тюменской области 30 июля, по данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства, нет действующих лесных пожаров. За прошедшие сутки: новых лесных пожаров не зафиксировано и ликвидированных лесных пожаров также нет.

Сегодня, 30 июля, в Ишимской, Тюменской и Уватской авиазонах установлен III класс пожарной опасности (средняя степень), в Тобольской авиазоне прогнозируется низкая степень.

Напомним, что при обнаружении природного пожара необходимо сообщить о нем по телефону 8-800-100-94-00 или через мобильное приложение “Берегите лес”, а также по номеру 112.