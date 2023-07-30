В Тюмени 30 июля будет жарко и ветрено Фото: Юлия Кучеренко

В Тюменской области 30 июля синоптики прогнозируют переменную облачность, местами кратковременные дожди, днем грозы, а в юго-западных районах без осадков. Ночью в отдельных районах возможен туман, ветер северный, северо-восточный 4-9 м/с, а днем местами порывы ветра усилятся до 14 м/с, температура воздуха ночью +11...+16 градусов, днем воздух прогреется до +23...+28.

Подробнее о погоде в Тюменской области можно узнать в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

На Руси в эти дни крестьяне начинали задумываться о приближающихся холодах. Наблюдали за погодой: считалось, что осень будет такой, как в этот и последующие три дня.