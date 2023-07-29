Выпускник Тобольского медколледжа стал фельдшером ФАПа в Ярковском районе Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Выпускник Тобольского медицинского колледжа им. Володи Солдатова, фельдшер Кирилл Шибаев возглавил новый фельдшерско-акушерский пункт, который в 2022 году построили в деревне Петропавловка Ярковского района. Сам он из соседнего поселка, поэтому хорошо понимает важность фельдшера в селе.

- Будучи студентом последних курсов, как и все, размышлял о месте работы. Но, когда в деревне Петропавловка построили новый пункт, все вопросы отпали сами собой. Я решил, что вернусь в родную сторону. И, признаюсь честно, не пожалел! – рассказывает Кирилл.

По его словам, ФАП большой, комфортный для пациентов, оснащен всем необходимым, потому и оказывают медицинскую помощь пациентам очень приятно. Несмотря на недолгую работу, пациенты идут к нему охотно. Кто-то меряет давление, кто-то приходит с температурой, а некоторые и вовсе просто консультируются.

- Как и у всех молодых специалистов, планы на будущее большие. Впереди много работы: и вакцинация, и диспансерное наблюдение, и проведение диспансеризации и профилактических осмотров. И в таком ФАПе точно все получится! – уверен молодой фельдшер.

Пять фельдшерско-акушерских пунктов в Ярковском районе построили в Ярковском районе в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Один из них – как раз тот, в который устроился на работу молодой фельдшер. Для жителей деревни с численностью населения около 250 человек новый ФАП – большой подарок, учитывая то, что половина проживающих – дети и пенсионеры, а до Ярково ехать 30 километров.