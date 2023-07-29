В Тюменской области активно восстанавливают леса Фото: Пресс-служба департамента лесного комплекса Тюменской области

В Тюменской области в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» проводится так называемое «компенсационное» лесовосстановление. Проект реализуется с 2019 года и нацелен на полное возмещение вырубленных из-за хозяйствования лесных насаждений, сообщили в региональном департаменте лесного комплекса.

Это работает следующим образом. Если при обустройстве месторождений или при строительстве объектов арендатор вырубил лес, но взамен он высаживает новый лес на такой же площади. Например, три года назад одна из нефтегазовых компаний в Заводоуковском лесничестве высадила на разных участках 227 тысяч сеянцев сосны. То есть общая площадь компенсационных посадок составила более 108 гектаров.

Саженцам уже три года, и все это время за ними ухаживали сотрудники Тюменской авиабазы. Они рыхлили почву, убирали сорняки и деревья, досаживали сеянцы вместо погибших. То есть помогали маленьким сосенкам расти и превращаться в настоящий лес. Когда деревьям «стукнет» восемь лет, их обследуют и перенесут этот участок леса на земли, покрытые лесными насаждениями.

Напомним, в федеральное законодательство внесли изменения, по которым забота о сеянцах, высаженных в рамках компенсационных мероприятий, теперь обязанность лесопользователей. С 2021 года арендаторы сами следят и ухаживают за посадками в течение 3 лет после выполнения лесовосстановительных работ.

Ранее «КП-Тюмень» сообщала о том, что в 2022 году в Тюмени появилось около 8 тысяч деревьев и кустарников. Озеленение проводится под контролем МКУ «ЛесПаркХоз». Гарантия на приживаемость от подрядчиков составляет 2 года для лиственных и 3 года для хвойных пород.