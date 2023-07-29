В Тюмени фермер увеличил поголовье скота благодаря получению гранта «Агростартап» Фото: Пресс-служба департамента агропромышленного комплекса Тюменской области

Фермер Рэспек Куанышбаев в 2021 году получил грант «Агростартап», который реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Он с детства интересуется сельским хозяйством, а любовь к агрономии ему привили родители. Благодаря гранту Рэспек расширил хозяйство: купил трактор «Беларус 82.1», пресс-подборщик, навесной погрузчик и обмотчик рулонов для заготовки кормов и нетелей молочного направления.

Благодаря гранту поголовье крупного рогатого скота увеличилось с 26 до 61 голов. В животноводческо-заготовительный сельхозпотребкооператив «Усадьба» он продал 72,7 тонн молока и 5,3 тонны мяса на рынки в Тюмень.

В хозяйстве у Рэспека – земля 79 гектаров, значительную часть которой занимают пастбища. Постепенно фермер строит все необходимые помещения для животных. По его словам, трудности возникают «только те, которые сам создал себе при написании проекта». Спустя два года, он понял, что всех проблем можно было избежать. Ведь требования для получения гранта написаны не просто так, а для построения четкого плана действий. Если план написан правильно и с пониманием, то и реализовываться он будет без препятствий.

Фермер советует будущим получателям серьезно отнестись к написанию проекта развития хозяйства, ведь аграрий – это предприниматель, создающий бизнес. Нужно обратить внимание на сроки рассмотрения документов на получение гранта, регистрации предпринимательской деятельности и срок заключения договора. И после прохождения всех процедур можно приступить к реализации гранта.

Рэспек с удовольствием помогает будущим получателям с возникающими вопросами. По его словам, у него все идет по плану, спрос на продукцию есть, а значит, есть стимул расширить свою деятельность.