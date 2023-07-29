Фото: Яхт-клуб "Маяк".

В центрах детского отдыха и оздоровления Тюменской области набирают популярность «образовательные» смены, сочетающие отдых с приобретением новых знаний и навыков. Летняя олимпиадная школа работает в центре «Серебряный бор».

Пятая смена соберет в центре любителей английского языка, биологии, географии, экономики, экологии. В «Ребячьей республике» заканчивается экологическая смена «Экософия». Пятая летняя каникулярная смена в центре «Энергетик» стартует 1 августа, она получила говорящее название «Изобретариум».

Вслед за «грандами» детского отдыха успешно следуют и более камерные организации. Интересные каникулы на воде, спорт и новые знания предлагает ребятам с 9 до 13 лет яхт-клуб «Маяк» на берегу Андреевского озера возле 16-го км Ялуторовского тракта. Здесь для школьников организована парусная практика дневного пребывания. За две недели каждый ребенок под руководством мастера спорта учится управлять яхтой класса Оптимист и завязывать морские узлы.