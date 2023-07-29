Тюменцев ждут на Форуме молодых предпринимателей во Владивостоке с 28 сентября

Жители Тюмени могут получить до 1 миллиона рублей на реализацию бизнес-идеи. Фото: Татьяна Коркина

Жители Тюмени могут получить до 1 миллиона рублей на реализацию бизнес-идеи. Горожан ждут на Форуме молодых предпринимателей во Владивостоке с 28 сентября по 2 октября. Участники погрузятся в сферу, найдут бизнес-партнеров и наставников, познакомятся с лучшими практиками и встретятся с успешными коллегами из разных городов России. Также пройдет грантовый конкурс, авторы лучших идей получат до 1 миллиона рублей.

Принять участие могут как опытные тюменцы по треку «Молодые предприниматели», так и начинающие по треку «Молодежь с идеями». Для первой группы пройдут мероприятия по освоению новых стратегий и методик развития, для второй — по упаковке и продаже бизнес-идеи, поиску партнеров. Форумчане также будут встречаться с экспертами, обсуждать текущую повестку, генерировать новые подходы и получать обратную связь.

В деловой программе форума — панельные дискуссии на тему развития молодежного предпринимательства с лидерами российского бизнеса, программа по направлениям (классическое, социальное, креативное, технологическое, экологическое, международное предпринимательство, агробизнес, туризм), выездные экскурсии для обмена опытом и практиками.

Отметим, подать заявку на форум можно до 13 августа на сайте Росмолодежь.События.