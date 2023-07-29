Как тюменцам подготовить грядку для посадки чеснока под зиму

Жителям Тюменской области эксперты советуют вовремя убирать озимый чеснок. Фото: Татьяна Коркина

Аграриям в Тюменской области советуют вовремя убирать озимый чеснок. В августе наступает время уборки чеснока, чтобы луковицы не успели разделиться на отдельные зубки, это затрудняет их хранение. После уборки на освободившиеся грядки можно высеять сидераты – зеленые удобрения, например, горчицу или овес, пишет «Тюменская линия».

Начальник Заводоуковского межрайонного отдела филиала Россельхозцентра по Тюменской области Иван Григорьев напомнил садоводам и аграриям, что настало время подкормки растений, чтобы плоды полноценно развивались. Для этого подходят как растворы минеральных удобрений, так и органика.

Однако подкормку азотом пора закончить, чтобы растения не ушли в ботву. Зато подошло время для внесения фосфорных и калийных удобрений. К примеру, можно использовать раствор просеянной древесной золы в соотношении 100 граммов на 10 литров.