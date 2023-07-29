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НовостиОбщество29 июля 2023 13:21

Как тюменцам подготовить грядку для посадки чеснока под зиму

Жителям Тюменской области эксперты советуют вовремя убирать озимый чеснок
Серафима Краснова
Жителям Тюменской области эксперты советуют вовремя убирать озимый чеснок.

Жителям Тюменской области эксперты советуют вовремя убирать озимый чеснок.

Фото: Татьяна Коркина

Аграриям в Тюменской области советуют вовремя убирать озимый чеснок. В августе наступает время уборки чеснока, чтобы луковицы не успели разделиться на отдельные зубки, это затрудняет их хранение. После уборки на освободившиеся грядки можно высеять сидераты – зеленые удобрения, например, горчицу или овес, пишет «Тюменская линия».

Начальник Заводоуковского межрайонного отдела филиала Россельхозцентра по Тюменской области Иван Григорьев напомнил садоводам и аграриям, что настало время подкормки растений, чтобы плоды полноценно развивались. Для этого подходят как растворы минеральных удобрений, так и органика.

Однако подкормку азотом пора закончить, чтобы растения не ушли в ботву. Зато подошло время для внесения фосфорных и калийных удобрений. К примеру, можно использовать раствор просеянной древесной золы в соотношении 100 граммов на 10 литров.