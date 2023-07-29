В проекте «Гиды 55+. Перезагрузка» в Тюмени приняли участие более 3 тысяч человек

Фото: Благотворительный фонд "СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ"

Участники проекта «Гиды 55+. Перезагрузка» с начала 2023 года провели в Тюмени более 100 экскурсий. Мероприятия прошли при поддержке благотворительного фонда «Старшее поколение». В них приняли участие более 3 тысяч человек. Лишь за один день в конце июля волонтеры провели три экскурсии, благодаря которым множество людей в возрасте увидели город новыми глазами.

Экскурсоводами в рамках проекта работают более 20 человек. Волонтер, гид Любовь Уринева участвует в проекте «Гиды 55+. Перезагрузка» три года, а волонтерской деятельностью занимается пять лет. Женщина 36 лет работала на севере. Она родилась в Тюмени, но в 22 года по окончанию института уехала и вернулась в родной город только в возрасте 56 лет, пишет «Тюменская область сегодня».

Напомним, социальный проект благотворительного фонда «Старшее поколение» стартовал в Тюмени в 2018 году. За пять лет работы участниками экскурсий стали тысячи людей в возрасте. Тюменские пенсионеры научились проводить экскурсии на самом высоком уровне.