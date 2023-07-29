Тюменка заметила на «Госуслугах» оповещение о несуществующем приеме врача. Фото: Татьяна Коркина

Жительница Тюмени рассказала о том, как пыталась попасть к врачу, а прием прошел без ее присутствия. Женщина отправилась в отпуск и записалась на прием к гинекологу, но в разгар отдыха она заметила на сайте «Госуслуги», что осмотр прошел без нее. Жалоба появилась в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

- Объясните мне, что не так с нашими поликлиниками? Отношусь к «ОБ №19», в июне, перед отъездом в отпуск пошла на прием к гинекологу в городе, следующие осмотр был бы после приезда, в отпуске захожу на Госуслуги и что я вижу? Что 17.07 у меня был осмотр без меня, я просто в шоке. причем доктор совершенно другой (как мне пояснили в регистратуре, что этот осмотр был у заведующей, а я на нём и не была!). Т.е. ваша поликлиника делает себе записи без пациента, но якобы пациент был на приеме, тем более заведующая? Это как вообще? В регистратуре вообще сказали, что еще две женщины звонили с такими же вопросами. Разве можно так халатно относится к пациентам?! Это же просто позор и подделка документов, - говорится в тюменском паблике.

В департаменте здравоохранения Тюменской области рассказали, что произошел технический сбой. Специалисты попросили пациентку оставить свои контактные данные, чтобы в поликлинике могли проверить всю информацию.

- Произошел технический сбой. Напишите, пожалуйста, нам в личные сообщения Ваши данные (ФИО, дату рождения). Ситуация будет исправлена. Приносим свои извинения, - прокомментировали в депздраве.