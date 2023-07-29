В Тюмени водитель Porsche сбил 12-летнего мальчика на электросамокате

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

В ДТП на Тимофея Чаркова, 60 пострадал школьник. Мальчик был сбит на арендном электросамокате автомобилем Porsche у торгового центра «Тюмень Сити-Молл». Ребенок получил травмы различной степени тяжести, его доставил в больницу.

- Подросток травмирован, самокат для него арендовал друг постарше. Обстоятельства ДТП выясняются, - рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

Напомним, на трассе Екатеринбург – Тюмень от удара о бензовоз погиб тракторист. На 297-м километре автодороги пустой бензовоз на скорости въехал в трактор марки «Беларус», который двигался в попутном направлении.