В Тюмени пройдут кулинарные комикс-читки

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

В воскресенье, 30 июля, в Тюмени пройдут необычные читки. А посвящены они будут кулинарным комиксам. Такое событие придумали в местном книжном магазине «Никто не спит».

«Мы решили провести мероприятие, где можно послушать или прочитать комиксы на тему «Кулинария». Суть в том, что каждый желающий вслух делится с другими любимыми комиксами и слушает выступающих», - рассказали организаторы.

Также они добавили, что главное условие - чтобы история соответствовала заданной теме. А для тех, кто не сможет быть, но очень хочет, чтобы его комикс прочитали, организаторы сообщают, что могут прочитать его сами.

«Если вы не можете присутствовать лично, ничего страшного, мы можем прочитать ваш комикс или показать видео с тем, как это делаете вы», - добавили в книжном.