Выставка «Тюмень в коллекции филокартиста» откроется в научной библиотеке имени Дмитрия Менделеева

Фото: Краеведение Тюменской области.

Выставка «Тюмень в коллекции филокартиста» откроется в областной научной библиотеке имени Дмитрия Менделеева. В ней представлены открытки, посвященные городу, который на днях отметят 437 лет со дня основания. Основная часть представленных открыток – из личной коллекции главного библиографа отдела краеведения Юлии Сидоровой.

По замыслу авторов, экспозиция интересна тем, что на открытках отпечатаны фотографии мест Тюмени, которые горожане уже не смогут увидеть – например, паровую мельницу Текутьева, на месте которой ныне стоит здание «Транснефти».

– На выставке есть много видовых открыток с фотографиями Тюмени разных лет, и один из самых старых снимков – 1868 года – опубликован в книге Виктора Копылова, – рассказала Юлия Сидорова. – Большая часть фотографий была сделана после 1900 года – например, в 1907 или в 1917 году. Тюмень была необычным городом – имела промышленную пристань со множеством кораблей, вокзал был кирпичным. Люди, которые живут в Тюмени, могут сделать удивительные открытия во время просмотра выставки.

Отметим, выставка будет представлена на третьем этаже Областной научной библиотеки до конца июля. В начале августа на этих стеллажах будет размещена новая экспозиция – к 79-й годовщине со дня образования Тюменской области.